Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Schkeuditz ist ein 13-jähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind wollte gegen 18 Uhr die Hallesche Straße auf Höhe der Merseburger Straße überqueren, achtete dabei aber nicht auf das auf Rot stehende Ampelzeichen für Fußgänger. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von mpu