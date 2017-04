Schkeuditz. Durch die voriges Jahr neu errichtete Stützmauer an der Mühlstraße in Schkeuditz zieht sich ein horizontaler Riss. „Der Riss wird dokumentiert und ein Vierteljahr lang noch beobachtet, danach wird entschieden, wie weiter verfahren wird“, erklärte auf LVZ-Anfrage Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). Beunruhigt sei er wegen des sich lang gezogenen Spaltes im Mauerwerk nicht. „Es ist alles im Vorfeld genau berechnet worden. Natürlich kommt es nach dem Einpressen des Materials auch zu Trocknungsprozessen, die sich in der Regel wieder beruhigen und zum Erliegen kommen. Im Vergleich zur Größe der Baumaßnahme ist der Riss marginal“, erklärte Dornbusch weiter.

Vor Ostern war mit einem sogenannten Riss-Monitoring begonnen worden. Dazu wurden an drei Stellen über die Risse Markierungen angebohrt, die anhand einer Skale Auskunft über mögliche weitere Verschiebungen im Mauerwerkgeben.



Von Olaf Barth