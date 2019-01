Leipzig/Schkeuditz

Laut Polizei war die 78-jährige Frau am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf dem Gehweg der Straße „Am Stadtpark“ in Richtung Rathausplatz unterwegs und passierte gerade den Hauseingang Nr. 16 auf der Rückseite eines Wohnhauses, als sich ihr von hinten der Räuber näherte. Er entriss ihr Handtasche samt Portemonnaie, Ausweis, EC-Karte, Schlüssel und Bargeld. „Nachdem der Unbekannte die Beute in seinen Händen hielt, rannte er Richtung Schillerpark davon“, so die Polizei. Die alte Dame blieb unverletzt. Sie beschrieb den Täter als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Der Unbekannte habe ein schmales Gesicht, sei ohne Bart und von einem hellen Hauttyp, ein „mitteleuropäischer Phänotyp“, so die Beamten.

Der Täter trug eine dunkelgraue Hose und ein schwarzes Shirt mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Räubers machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Leipzig unter Tel. 0341 9664 6666.

Am ersten Weihnachtstag war bereits eine alte Frau in der Stadt beraubt worden. Anfang Januar waren zudem einen älteres Ehepaar in der Robert-Koch-Straße und nahe dem Stadtpark wieder eine alte Frau beraubt worden. Immer hatte der oder die Täter es auf die Taschen ihrer Opfer abgesehen.

Von -tv