Schkeuditz

Glück im Unglück hatte am Donnerstagmittag ein Autofahrerin auf der A 9. Zwischen den Abfahrten Großkugeln und Leipzig-West war sie mit ihrem Skoda auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der hatte einen Bauwagen geladen, dessen Deichsel sich in die Frontscheibe des Skoda bohrte – aber auf der Beifahrerseite. Die 41-jährige Fahrerin wurde trotzdem verletzt, ebenso ihr Hund „Capitän“, am Wagen entstand Totalschaden.

Die Feuerwehr Schkeuditz band auslaufende Betriebsstoffe, zwei Spuren der A 9 wurden gesperrt, der Rückstau reichten bis zum Schkeuditzer Kreuz

Von -tv