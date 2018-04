Leipzig

Zum zweiten Mal in diesem Monat wird das größte Flugzeug der Welt am Flughafen Leipzig/Halle erwartet. Die Antonow AN-225 soll am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr landen, teilte der Airport via Twitter mit. Planespotter und Technikfans können dann – voraussichtlich bei bestem Wetter – wieder ihre Kameras in Stellung bringen.

Auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin-Schönefeld war die Antonow seit Mittwoch als Überraschungsgast präsentiert worden. Am Sonntagmittag soll sie in Berlin abheben und Kurs auf Leipzig nehmen.

Von der Messestadt aus sei in den kommenden Wochen eine Reihe von Sonder-Frachtflügen geplant, schreibt das Fachmagazin „Flugrevue“ auf seiner Onlineseite. Dabei sollen laut dem Bericht Wärmetauscher von Leipzig nach Dammam in Saudi-Arabien gebracht werden.

Publikumsmagnet bei der ILA in Berlin: Besucher der Luftfahrtmesse durften die Antonow AN-225 aus nächster Nähe bestaunen.

Bereits Anfang April war der Frachtriese für mehrere Tage am Leipziger Flughafen zu Gast und zog zahlreiche Schaulustige an. Die AN-225 – von der nur ein fertiggestelltes Exemplar existiert – ist 84 Meter lang, 88 Meter breit und 18 Meter hoch. Ohne Ladung wiegt die 1988 in der Ukraine bei Kiew gebaute Frachtmaschine 175 Tonnen.

Kein anderes Flugzeug kann so schwere Lasten transportieren wie die sechsstrahlige Antonow – maximal etwa 250 Tonnen. 2009 flog die AN-225 einen 190 Tonnen schweren Generator für ein Gaskraftwerk vom Flughafen Frankfurt-Hahn nach Armenien. Damit hält sie bis heute den Guinness-Rekord für das schwerste je transportierte Einzelfrachtstück.

