Dölzig/Kleinliebenau.



Unberingt bleiben auch die drei Jungvögel in Kleinliebenau. Hier ist zwar der Schornstein nicht so hoch, doch die Lage so verwinkelt, dass hier ebenfalls kein Rankommen ist. Mit den drei jungen Vögeln ist Kleinliebenau in diesem Jahr Spitzenreiter unter allen Schkeuditzer Störchenpaaren. Darüber freuen sich auch Ernestine und Siegfried Adaschkiewitz, die nur rund 100 Meter entfernt wohnen. „Es ist schön zu beobachten, wenn die Tiere im April einfliegen, ihren Nachwuchs aufziehen und sich im August wieder Richtung Süden aufmachen“, berichtet Siefried Adaschkiewitz. Mit insgesamt acht Jungstörchen in der Kernstadt und den Ortsteilen ist „Storchenvater“ Heyder zufrieden.

LVZ-Leser Wilfried Franz vermisst die Störche in Modelwitz. „Da ist wohl mal ein Paar gesichtet worden, aber es gibt keinen Nachwuchs“, so Heyder. Offen bleibt, weshalb der Horst nicht angenommen wurde. Anders bei der Gärtnerei Gordelt in Lützschena. Auch hier wollte der Leser den Stand der Dinge wissen. „Da gibt es drei Jungvögel, die haben wir mit Hilfe der Leipziger Feuerwehr beringt“, gab Heyder Auskunft.



Von mey/-art