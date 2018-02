Art Kapella zeigt Werke von Heinz Mutterlose und Hans Schulze

Schkeuditz. Es waren entspannte, freundliche Gesichter zu sehen von oft auch älteren Damen und Herren, die sich die zeichnerischen Werke der beiden Künstler anschauten. „Manches Bild weckt bei mir Erinnerungen an die Kindheit“, sagt zum Beispiel 85-jährige Schkeuditzerin Christa Zeisig. Stadt-, Land- und Dorfansichten, detailreich mit Kreide, Kohle oder Wasserfarbe auf Papier gebannt, zogen die Blicke auf sich. Die Werke des Schkeuditzer Künstlers Heinz Mutterlose (1927-1995) und seines Weggefährten Professor Hans Schulze (1904-1982) waren von Fiedler gegenübergestellt worden.

„Einzigartige Lichtspiegelungen“

„Die verschiedenen Herangehensweisen und Blickwinkel der Motive und ihre Umsetzung zeugen von der sehr eigenen Kreativität der beiden Künstler“, unterstreicht Fiedler in seiner Laudatio. Er lenkte die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auch auf die Lichtspiegelungen in den Werken, die die Bilder wiederum einzigartig und unverwechselbar machen. Und er schwärmte von dem erhebenden Moment, mal so eine Originalzeichnung in der Hand zu halten und die Schönheit der Zeichnung damit zum eigenen Erlebnis werden zu lassen, was es erleichtert, sich in die Gedankenwelt der Künstler hineinzuversetzen.

Das versuchten dann auch die Besucher der Vernissage. Auf vielen Werkenerkannten sie Landschaften und Orte aus eigenem Erleben wieder und bekamen so den Wandel von Schkeuditz veranschaulicht. Damit war auch immer gleich für Gesprächsstoff und Diskussionen gesorgt. „Das ist ja auch so gewollt“, sagt Fiedler. Dankbar begrüßte er herzlich Schulzes Witwe Jutta Schulze sowie Mutterloses Nachlassverwalter Ingrid und Volker Kühn, die zusammen diese Ausstellung ermöglicht hatten. Für den musikalischen Rahmen an dem Nachmittag sorgte die Schkeuditzer Sängerin und Musikerin Elena Rose. Sie präsentierte am Klavier und mit der Flöte Werke von Telemann.

Von Michael strohmeyer