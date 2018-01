Auch in Taucha und Schkeuditz sorgt Orkan für Schäden

Schkeuditz/Taucha. „So etwas habe ich in den acht Jahren, die ich jetzt hier bin, noch nicht erlebt“, sagte Birgit Mühlbach, Mitarbeiterin auf dem Papitzer Zentralfriedhof in Schkeuditz. Gleich mehrere Bäume und dicke Äste hatte das Orkantief „Friederike“ nämlich um- oder herabstürzten lassen. Größerer Schaden sei nicht entstanden. Lediglich eine privat angepflanzte Tanne fiel auf vier Gräber und muss nun auf Kosten der Eigentümer beseitigt werden. Gemeinsam hieße es für Mühlbach und dem Mitarbeitern des Technischen Service Schkeuditz nun auch, den verstreut herumliegenden Grabschmuck der Urnen-Gemeinschaftsanlagen wieder zu ordnen.

Stromausfall im Stadtteil Papitz

Gleich mehrere Bäume sind im Stadtteil Papitz in die Strom-Freileitungen gefallen, informierte Peter Gühlke, Technischer Leiter der Stadtwerke Schkeuditz (SWS). „Leider kam es dort zu mehreren Stunden Stromausfall. Die Anrufer, die Schäden meldeten, zeigten sich aber verständnisvoll“, sagte er. Mitarbeiter der SWS hätten wegen der drohenden Gefahr nämlich nicht sofort zur Schadensbehebung herausgeschickt werden können. „Gegen 19.30 Uhr hatten die Anwohner wieder Strom“, sagte Gühlke. In der Käthe-Kollwitz-Straße sei noch ein Freileitungsmast weggebrochen, der zunächst provisorisch gesichert wurde. Einen genauen Schadensüberblick hatte Gühlke allerdings noch nicht.

„Die Feuerwehr musste zu 40 Einsätzen ausrücken“, informierte Helge Fischer von der Stadtverwaltung Schkeuditz. Umgestürzte Bäume, herabfallende Dachziegel und beschädigte Fahrzeuge verursachten die Einsätze. Ein Lkw in der Radefelder Allee drohte umzukippen.

Das Orkantief Friederike sorgt auch für die Kameraden in Taucha und Schkeuditz für zahlreiche Einsätze. Meist ging es dabei um umgestürzte Bäume. Zur Bildergalerie

16 Einsätze für Tauchaer Kameraden

Die Freiwilligen Feuerwehren Taucha und Merkwitz waren mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften von circa 15 bis 20 Uhr in der Kernstadt und den Ortsteilen unterwegs. Bei den 16 Einsätzen ging es hauptsächlich um umgestürzte Bäume. „Unser Schwerpunkt war, die öffentlichen Hauptzufahrtsstraßen und Wege frei zubekommen oder gefährliche Stellen abzusperren. Auf Privatgrundstücken müssen sich die Eigentümer mit Hilfe von Firmen selbst kümmern“, sagte Einsatzleiter Jörg Schmidt. Beispiele: Im Hinterhof der Graßdorfer Straße 1 ist eine Birke auf Mauerwerk gefallen, in der Lenbachstraße sind drei Tannen umgestürzt. Auch in der Graßdorfer Straße nahe des Kindergartens war eine Tanne abgeknickt und auf den Fußweg gestürzt.

