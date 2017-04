Kunden einer Autovermietung müssen in Schkeuditz das Geschäftsbüro äußerst vorsichtig verlassen. Vor dem Laden nämlich nutzen Radfahrer den Gehweg. Hinzu kommt, dass die Stelle äußerst unübersichtlich ist, da der Laden direkt an einer Straßenecke liegt. Das Ordnungsamt will nun die Situation prüfen.