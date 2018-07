Was für eine gute Gelegenheit für Hausinteressierte und alle, die ganz konkret über den Bau eines eigenen Hauses nachdenken, die ausgestellten Musterhäuser im Unger-Park mal auf „Herz und Nieren zu prüfen“. Der „Tag des deutschen Fertigbaus“ wurde genau zu diesem Zweck 2001 ins Leben gerufen.

Das Thema „Fertighaus“ ist und bleibt extrem interessant und das eben nicht nur für Singles, Paare und Familien, die das eigene Haus bereits auf die persönlichen ToDo-Liste gesetzt haben, sondern auch für alle Baufans. Neben der Möglichkeit der ausgiebigen Besichtigung der Häuser, hat so ein Aktionstag noch viele weitere Vorteile für die Besucher. Das „Haus der Zukunft“ steht hier allgemein im Mittelpunkt. Es ist nun einmal so, dass die Entscheidung für ein Haus meistens für die nächsten Jahrzehnte gefällt wird. Und wie ein Sprichwort richtig sagt: Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Man muss sich schon ganz sicher sein, bevor man den Vertrag für den Bau eines Hauses unterschreibt. Und das in jeglicher Hinsicht.

Es macht Sinn, sich haarklein über die aktuellen Trends und Technik-Möglichkeiten zu informieren. Welche Lösung liegt am Puls der Zeit und ist auch in 20 Jahren noch akzeptabel und bezahlbar? Was passt zu mir/zu uns, dem Lebenskonzept, Budget oder den Bedürfnissen der Zukunft? Soll es ein Ausbauhaus, Doppelhaus, Minihaus, Zweifamilienhaus, Bungalow oder besser ein Naturhaus sein? Wie ist das mit Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Smart Home bei den jeweiligen Herstellern und Hausmodellen? Wie arbeitet der Hausaussteller? Kann ich ihm in allen Belangen vertrauen? Wie eng wird der Terminplan des Baus gestrickt? Wie verhält es sich mit den Zahlungsmodalitäten? Was ist förderfähig und wie komme ich unkompliziert an eine Förderung?

Das Beantworten aller dieser Fragen und individuelle Beratung der Hausbau-Interessenten ist eindeutig Job der erfahrenen Fachberater in den einzelnen Musterhäusern. Der „Tag des deutschen Fertigbaus“ der Musterhausausstellung Unger-Park Leipzig ist ein Aktionstag für Hausinteressierte und potentielle „Häuslebauer“.

Sonntag, 6. Mai von 11 bis 18 Uhr! Eintritt frei.

Direkt an der A9, Ausfahrt Leipzig West im Gewerbegebiet Dölzig, Döbichauer Straße 13, 04435 Schkeuditz OT Dölzig

Alle Informationen auch im Internet unter www.unger-park.de.