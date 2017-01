Schkeuditz. Den Flick-Flack-Sportladen gibt es nicht mehr. Ende 2016 schloss damit ein weiteres Geschäft in Schkeuditz, was durchaus als eine Instanz zu bezeichnen war. Inhaber Jörg Müller, der als Vorsitzender der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Schkeuditz wohl mindestens ebenso bekannt ist wie als Ladenbetreiber, hat zum Ende des vergangenen Jahres sein Geschäft und die parallel betriebene T-Shirt-Druckerei geschlossen. „Die Gründe sind privater Natur“, sagte Müller. Damit meinte er, die bisherigen drei Lebensschwerpunkte Laden, Verein und Familie nun anders gewichten zu wollen oder anders: mehr Zeit für Familie und Verein zu haben.

In der Bahnhofstraße 31 eröffnete Müller Anfang Dezember 2000 seinen Laden. Ein Jahr später zog er in die Friedrich-Ebert-Straße 9 und blieb dort bis 2007, bis er in die Nummer 15 umzog. 2015 ging es dann zurück in die Bahnhofstraße, in die Nummer 37, wo er Ende letzten Jahres noch einmal gut verkaufte. „Allerdings nicht zum Katalogpreis“, wies Müller auf den Ausverkauf hin. Jetzt gelte es, den Laden leer zu räumen. „Ich bedaure es auch für die Stadt, dass nach und nach Geschäfte mit Tradition schließen“, sagte Müller.

Aufgaben gibt es für den 52-Jährigen jedoch durchaus. Er besetzt jetzt neben dem Vereinsvorsitz nun auch stundenweise die Geschäftsführer-Stelle der TSG. Das Statut der TSG habe zwar einen Geschäftsführer zugelassen, die Stelle sei aber bisher nicht besetzt gewesen. Dabei sei die Besetzung schon längst überfällig: „Der Verein hat knapp 700 Mitglieder, zehn Abteilungen, 14 Sportarten und an die 30 Trainingsgruppen“, sagte Müller. Auf Dauer könne man da Aufgaben des Vereins nicht nebenbei vom Vorstand miterledigen lassen. Die Vereinsverwaltung sei bei der Größe nicht mehr ehrenamtlich zu organisieren. „Ich frage mich selbst, wie ich das bisher mit dem Laden hinbekommen habe“, bemerkte er. Und gibt sich die Antwort zumindest teilweise selbst: So erfülle die TSG zwar die Bedingungen, um ein Gütesiegel zu erhalten nur habe bisher die Zeit gefehlt, ein entsprechendes Antragsformular auszufüllen.

Bis zur nächsten TSG-Vorstandswahl im September will Müller nun auch als Geschäftsführer Ansprechpartner für die Sportgruppen und die Fach- und Dachverbände sein. Eine der wichtigen Aufgaben sehe er in der Gewinnung neuer Mitstreiter im Verein. „Wir müssen junge Leute, die auch im Vorstand Verantwortung übernehmen wollen, ranziehen“, sagte Müller auch mit Blick auf die diesjährige Wahl. Seit drei Amtsperioden, also seit neun Jahren, ist der Schkeuditzer Vereinschef.

Als Geschäftsführer wolle er sich um bisher Liegengebliebenes, um Förderprogramme für Sportstätten oder den Kindersport kümmern. „Die Fachabteilungen haben regen Zulauf. Etwa 30 Prozent in der TSG ist Kinder- und Jugendarbeit“, sprach Müller einen zweiten Schwerpunkt an: die Übungsleiterausbildung beziehungsweise -qualifikation. Außerdem sollen die Geschäftsstelle des Vereins ausgebaut, die Kontakte zu anderen Vereinen gepflegt sowie eine Kooperation mit Krankenkassen und Physiotherapie im Sinne des Gesundheitssports aufgebaut werden. Besonders will Müller sich auch um die Außendarstellung kümmern.

Nebenbei gilt es, Großveranstaltungen zu organisieren. Die nächste ist die zweite Flizzy-Olympiade für Kinder von drei bis sechs Jahren am 21. Februar.

Von Roland Heinrich