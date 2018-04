Galerie Art Kapella - Ausstellung zeigt „Konkrete Gegensätze II“ als Malerei und Holzkunst

Unter dem Titel „Konkrete Gegensätze II“ werden seit Sonntag in der Schkeuditzer Art Kapella Malereien, Grafiken, Objekte und Skulpturen von Tanja Pohl und Dirk Richter gezeigt. Zur Vernissage gab Kurator Axel Görig dem zahlreich erschienenen Publikum eine interessante Einführung in die fantasievollen, spannenden Werke. Zuvor aber mussten sogar erst noch einige Stühle herangeschafft werden, weil das Interesse so groß war.

Mit einem 1,20 mal drei Meter großem Bild trug Tanja Pohl aus Greiz das größte Einzelwerk zur Ausstellung bei. Doch die 33-Jährige zeigt mehrere, ganz verschiedene Werke, die auch von ihrer Vielseitigkeit künden. Egal ob Öl auf Leinwand, Spachtel auf Hartfaser, Ätzungen auf Büttenpapier oder Radierungen – ihre Werke regen die Fantasie an. Görig bezeichnete sie als auf Landschaften ausgerichtete Schönheiten und Antischönheiten, die auf einem Übergangsprozess beruhen.

Nicht minder fantasievoll sind die aus Holz bestehenden Objekte und Skulpturen des Leipziger Künstlers Dirk Richter. In ihnen spiegelt sich auf teils spielerische Weise seine Wahrnehmung von der Natur wider.

Galerie Art Kapella, Teichstraße 7, geöffnet Di., Mi., Sbd. und So. jeweils von 13 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung

Von mey