Schkeuditz. Die Schkeuditzer Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG wurde jetzt von der Agentur für Arbeit ausgezeichnet. Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg und ihren Kollegen Anna Hammerschmidt und Peter Engel waren gekommen, um den Betrieb das Ausbildungszertifikat zu überreichen. Das erhalten jedes Jahr Unternehmen, die sich im besonderen Maße für die betriebliche Berufsausbildung engagieren.

„Die Reif Baugesellschaft investiert seit Jahren erfolgreich in die Nachwuchsgewinnung. Ihre Werbung für die einzelnen Berufsbilder bei Messen, in Schulen und die Praktika sind beispielhaft. Potenziale erkennen und Mitarbeiter entwickeln – das bringt weiter“, lobte Hartrampf-Hirschberg den Betrieb.

Am 1. August nehmen 15 junge Leute eine Ausbildung in der Firma auf. In drei Jahren sollen sie ihre Lehre als Straßenbauer, Rohrleitungsbauer, Betonbauer beziehungsweise Baugeräteführer erfolgreich abschließen. Interessierte Jugendliche gebe es viele, sagte Prokurist Karl-Heinz Reif und erklärte: „Wir bekommen ausreichend Bewerbungen und tun dafür aber auch sehr viel.“

Für ihn komme es dabei nicht vordergründig auf die Schulnoten an. „Unsere Bewerber müssen wollen und sie müssen auch zeigen, was sie drauf haben“, beschreibt er einen Grundsatz. Und er lege Wert darauf, alle Bewerber in der engeren Auswahl persönlich kennenzulernen. Dieser Eindruck, so der erfahrene Bauunternehmer weiter, sei für ihn besonders wichtig. Schließlich wolle man neben gutem Berufsnachwuchs auch die Jugendlichen selbst voranbringen. Während der Ausbildung steht dafür ein junger „Kümmerer“ als ständiger Ansprechpartner für die Azubis in allen Lebenslagen zur Verfügung.



