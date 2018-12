Leipzig

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 186 ist am Mittwochabend ein 46-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr am Ortsausgang Dölzig in Richtung Schkeuditz kurz hinter der Kanalbrücke nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Laut Polizei führten vermutlich gesundheitliche Probleme dazu, dass der Mann in der langgestreckten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 46-Jährige wurde in ein Leipziger Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu entfernen. An dem Ford Fiesta entstand ein Totalschaden. Der Wert des Wagens lag nach Polizeiangaben bei rund 5000 Euro.

Von nöß/soa