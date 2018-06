Leipzig

Bei einem tragischen Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Großkugel und Schkeuditzer Kreuz ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer in seinem Wagen verbrannt. Zwei weitere Insassen eines anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die A9 ist seit 9 Uhr in Richtung Berlin voll gesperrt.

Nach Polizeiangaben fuhr gegen 8.55 Uhr ein 74-Jähriger aus noch unbekannter Ursache mit seinem Peugeot in Richtung Berlin auf den besonders langsam fahrenden Dacia des Unfallopfers auf. Der Wagen geriet in Brand und krachte in die linke Schutzplanke. Der Peugeot schleuderte vom mittleren Fahrstreifen gegen die rechte Leitplanke und blieb stehen. „Der Dacia brannte vollkommen aus. Eine Person verbrannte im Auto. Sie wurde in die Rechtsmedizin gebracht“, teilte Polizeisprecherin Birgit Höhn mit.

Zur Identität des Todesopfers konnten die Behörden noch keine Angaben machen. Die beiden Peugeot-Insassen, der 74-jährige Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren vor Ort im Großeinsatz. Auch Dekra und Rechtsmedizin sind vor Ort.

Von nöß