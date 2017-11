Axel John erhält Ehrenmedaille der Stadt Schkeuditz

Schkeuditz. Zu Tränen gerührt war Axel John, als er sich am Donnerstagabend bei den Stadträten, bei den Feuerwehrkameraden und bei seiner Frau bedankte. Zuvor hatte der 68-Jährige die Bürgermedaille der Stadt Schkeuditz vom Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) in Empfang genommen. Vor 41 Jahren, am 5. Mai 1976, wurde John aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schkeuditz. „Das Engagement von Axel John schaffte bei seinen Kameraden Anerkennung, Respekt und Vertrauen. Sie wählten ihn deshalb 1997 zum 1. Mal zum stellvertretenden Stadtwehrleiter“, erwähnte Bergner in seiner Laudatio. John habe diese Funktion über vier Wahlperioden eingenommen. „20 Jahre als Stellvertretender Stadtwehrleiter tätig zu sein beweist sein hohes fachliches Wissen und seine persönliche Integrität und Kameradschaft“, bemerkte der Oberbürgermeister. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst und dem damit verbundenen Ausscheiden aus der Führungsfunktion übernahm John vor einem Jahr die vertrauensvolle Funktion eines Kassenwarts. Er wurde ohne Gegenstimme gewählt. „Die Stadt Schkeuditz ist Oberbrandmeister Axel John zu großem Dank verpflichtet“, sagte Bergner.

Von Roland Heinrich