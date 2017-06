Schkeuditz. Die letzte Schulwoche vor den Ferien ist für die Schüler in der Regel mit Projekten und Ausflügen gefüllt. So auch an der Schkeuditzer Lessing-Oberschule. 24 Mädchen und Jungen der Klasse 9 a waren am Schalditzer See, wo sie es sich bei dem warmen Sommerwetter am Haynaer Biedermeierstrand gut gehen ließen. „Für den Ausflug zum Grillen und Baden haben wir unsere Klassenkasse geplündert“, sagte Ben Zschörner vom Schülerrat. Den Grillplatz hatte gegen einen kleinen Obolus der Strandverein bereitgestellt. Die Steaks und kühlen alkoholfreien Getränke haben die Schüler besorgt. „Die Organisation lag in deren Händen“, sagte Deutsch- und Geschichtslehrerin Petra Brack. Besonders freue sie, dass alle ihre Schützlinge das Klassenziel in diesem Jahr erreicht haben. Die besten Notendurchschnitte mit je 1,69 gelangen Ann Marie Holzinger und Tatjana Schleier. Ehe es die Zeugnisse gibt, stand für die Klasse auch noch ein Besuch auf dem Flughafen Leipzig/Halle auf dem Programm.





