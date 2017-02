Schkeuditz. Dass die Bäume in der Mühlstraße in Schkeuditz gefällt werden, wurde bereits berichtet. Der Ausbau der innerörtlichen Bundesstraße durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist der Grund für die Fällungen. Die sollen nun am Mittwoch nächster Woche beginnen und bis zum letztmöglichen Tag der Rodungsperiode, bis zum 28. Februar, andauern. „Wir müssen an Stellen, wo jetzt Bäume stehen, Baugrunduntersuchungen durchführen“, informierte Lasuv-Sprecherin Isabel Sie-bert auf Anfrage der LVZ. Mit einem unmittelbar bevorstehenden Beginn des Straßenbaus hätten die Fällungen jetzt nichts zu tun. Am Planungsstand habe sich nichts geändert. Sobald es mit dem Bau losgeht, werde es eine entsprechende Mitteilung geben. Diese wird laut früherer Aussage des Lasuv in diesem Jahr nicht mehr kommen. Die Stadt spricht bei der Realisierung vom Zeitraum 2018/19.

Eigentlich war der Ausbau der Mühlstraße in diesem Jahr vorgesehen. Aus diesem Grund hatten die Leipziger Wasserwerke im letzten Jahr Rohrleitungen verlegt und die Stadt eine Stützmauer beseitigt und ein Wohnhaus stabilisiert. Doch die Planungen für den Straßenbau verzögerten sich, auch, weil eine Verkehrsinsel, die als Querungshilfe für Fußgänger dienen soll, in ihrer Lage in Richtung Ortseingang verschoben werden musste. Diese von der Stadt gewünschte Umplatzierung hatte noch einen längeren Zeitraum bis zur Fertigstellung des Vorentwurfs erfordert, hatte das Lasuv mitgeteilt. Eine zusätzliche Stützmauer muss nun das Abrutschen des Hügel-Grundstückes gegenüber dem Museum sichern.

Entlang der Mühlstraße fallen ab Mittwoch alle straßennahen Bäume. Das sind acht Baumfällungen, informierte das Lasuv. Dafür wird ab Mittwoch die Straße halbseitig gesperrt. Die Wanderbaustelle verschiebt sich entsprechend der fortschreitenden Rodung.

Von Roland Heinrich