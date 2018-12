Bereits zum 4. Mal fand jetzt der nordsächsische Rückkehrertag statt, erstmals auch in Schkeuditz. An neun Ständen informierten sich im Ratssaal wechselwillige Arbeitnehmer und Jobsuchende über Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region. Mit der Resonanz waren alle Beteiligten zufrieden.