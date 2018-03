Bei Dölzig: Eine Stunde nach Autokauf brennt Fahrzeug ab

Dölzig. Bei Dölzig brannte am Mittwoch an der B181 gegen 13 Uhr ein Renault Espace vollständig aus. Wie der 40-jährige Besitzer aus Leipzig mitteilte, hatte er das Fahrzeug erst knapp eine Stunde zuvor gebraucht bei einem Autohändler gekauft.

Auf dem Weg nach Leipzig habe der Geschädigte in Höhe der Dölziger Asylbewerber-Unterkunft die Rauchentwicklung im Motorraum bemerkt und das Fahrzeug noch schnell in eine Parkbucht gesteuert. Kurz darauf stand der Renault in Vollbrand und war auch durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Dölzig und Schkeuditz nicht mehr zu retten.

Die Polizei sicherte den Löscheinsatz, es kam zu kurzzeitigen Staus. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Die Feuerwehr beseitigte zudem eine rund 70 Meter lange Ölspur.

Von mey