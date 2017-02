Schkeuditz. Gegen 18:20 Uhr wurden am Sonnabend die Feuerwehren Schkeuditz und Großkugel zu einen Pkw-Brand auf die A9 zwischen Schkeuditz und Günthersdorf in Richtung München gerufen. Dort stand nach dem Eintreffen ein Audi A 4 aus Halle voll in Flammen. Der 27-jährige Fahrer hatte zuvor das Fahrzeug noch rechtzeitig auf die rechte Standspur fahren und es mit seiner Begleiterin unverletzt verlassen können.

Die Kameraden der Feuerwehren konnten zwar den Brand löschen, den am Auto entstehenden Totalschaden aber nicht mehr verhindern. Bei dem Löscheinsatz mussten kurzzeitig zwei Fahrspuren gesperrt werden. Danach wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die ebenfalls alarmierte Ortsfeuerwehr Dölzig konnte den Einsatz bereits auf der Fahrt dorthin abbrechen. Im Einsatz war auch ein Rettungswagen der Malteser aus der Rettungswache Schkeuditz.

Von mey