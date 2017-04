Wolteritz. Nach etwa zwei Monaten sind das noch in der Herstellung befindliche erste und auch das zweite Widerlager der Brücke bei Wolteritz jetzt fertiggestellt. Auf dem Bauwerk soll künftig der Verkehr der Staatsstraße 8 zwischen Hayna und Wolteritz rollen, während unten hindurch ein Weg für die Radfahrer und Fußgänger führen wird. Momentan ist weder der eine noch der andere Verkehr möglich. Die Mitarbeiter vom Bauunternehmen Arlt aus Frankenhain liegen im Zeitplan, heißt es auf der Baustelle, auch wenn es bis zum geplanten Fertigstellungstermin Ende Juni noch einiges zu tun gibt.

Für den Bau der Brücke, die ein im Jahr 1981 gebautes Dreifeldbauwerk ersetzt, ist extra eine Umgehungsstraße gebaut und im Oktober letzten Jahres freigegeben worden. Seitdem führt der Verkehr – per Ampel jeweils nur in eine Richtung freigegeben – direkt an der Baustelle vorbei. Nachdem bis zur Winterpause im Dezember letzten Jahres das Fundament der Brücke hergestellt wurde, war Anfang dieses Jahres mit den Schalungsarbeiten für das erste Widerlager begonnen worden. Momentan wird die Bewehrung für das Verbindungsstück zwischen den beiden Widerlagern hergestellt, bevor auch hier der Beton gegossen wird. Für die rund 6,50 Meter lange Stahlbetonbrücke gibt der Freistaat – das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist der Bauherr – laut Planung rund 940 000 Euro aus.

Von Roland Heinrich