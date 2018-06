Vor einem Jahr spendeten Grundschüler aus dem Schkeuditzer Ortsteil Dölzig für das vom Erdbeben 2015 arg gebeutelte Nepal. Ganze 900 Euro konnten an den halleschen Lumsa-Verein übergeben werden. Am Montag war Binaya Dhakal aus Nepal in Dölzig, um von der Schule, die die Spende erhalten hatte, zu berichten.