Leipzig/Schkeuditz. In Schkeuditz ist eine 61-Jährige mit einem Alkoholwert von knapp drei Promille mit dem Auto zur Tankstelle gefahren, um sich eine Flasche Wein zu kaufen. Laut Polizei wollte sie gegen 0.45 Uhr in der Nacht zu Montag auf dem Gelände im Bierweg parken, setzte allerdings über den Bordstein hinweg und landete mit ihrem Wagen im Straßengraben. Danach holte sie sich in der Tankstelle weiteren Alkohol, dabei schwankte sie stark und musste sich überall festhalten. Als sie wieder in ihrem Auto saß, schlief sie schließlich ein.

Jugendliche informierten eine Angestellte in der Tankstelle über das im Graben liegende Auto. Als die Polizei eintraf, konnte die 61-Jährige keine Ausweisdokumente vorzeigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Nachdem die Beamten die Frau nach Hause gebracht hatten, wies sie sich aus, der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die 61-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

luc