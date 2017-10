Betrunkener läuft vor Auto, beleidigt Fahrer und schlägt Außenspiegel ab

Schkeuditz. Am Dienstag gegen 11 Uhr ist ein Betrunkener auf die Äußere Leipziger Straße / Paetzstraße in Schkeuditz gelaufen, hat ein vorbeifahrendes Auto behindert und dessen linken Außenspiegel beschädigt. Auch beleidigte er andere Autofahrer, so die Polizei am Mittwoch. Der Mann war zuvor mit ausgebreiteten Armen auf das heranfahrende Fahrzeug zugelaufen und wollte die Fahrbahn nicht verlassen. Der 74-jährige Fahrer fuhr in Schrittgeschwindigkeit an dem Betrunkenen vorbei, doch dieser schlug gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 150 Euro.

Als der Autofahrer anhielt, wurden er und seine Mitfahrerin von dem Fußgänger beleidigt. Ein Zeuge informierte die Polizei und wurde ebenfalls beschimpft und verbal bedroht. Beide Autofahrer und Fußgänger blieben unverletzt.

Die Polizei erfuhr von dem Unbekannten, dass er feiern gewesen sei und in einer Straßenbahn eingeschlafen war. Als er die Bahn verließ, wusste er nicht wo er war. Er wollte sich ein Taxi rufen als er die Fahrbahn überquerte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

dei