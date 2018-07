Schkeuditz

Im Schkeuditzer Ortsteil Glesien war am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Transporter unterwegs. Dabei streifte er drei parkende Autos. Der Gesamtschaden an Audi, Skoda, Mazda und Transporter beläuft sich laut Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Der Verursacher habe unter Alkoholeinfluss (2,19 Promille) gestanden. Es wurde die Fahrerlaubnis eingezogen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Von LVZ