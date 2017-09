Bierwagen brennt am Schkeuditzer Kreuz

Schkeuditz. Gegen 9.30 Uhr brannte am Dienstagvormittag auf der A 9 in Richtung Berlin am Schkeuditzer Kreuz ein Bierwagenanhänger. Der Fahrer bemerkte die starke Rauchentwicklung am Hänger durch seinen Lkw-Rückspiegel. Geistesgegenwärtig stoppte er und koppelte den Bierwagen ab, welcher bereits in Flammen stand. Die Feuerwehr Schkeuditz löschte den Brand mit einem Wasser-Schaum-Gemisch und musste mit Schneid-und Brechwerkzeugen arbeiten, um an die Glutnester zu gelangen. Die Polizei sperrte während den Löscharbeiten kurzzeitig alle Fahrspuren. Brandursache war vermutlich die Bremsanlage am Hänger.



Von mey