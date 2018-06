Nordsachsen

Fünf Jahre nachdem das Hochwasser Millionen-Schäden in ganz Nordsachsen verursachte, hat das Landratsamt am Mittwoch gegenüber den Kreistagsmitgliedern Bilanz über den Wiederaufbau der Infrastruktur gezogen.

In Zahlen sieht das so aus: Von 284 Maßnahmen, die im Aufbau-Plan des Kreises stehen, wurden 283 bewilligt. Davon wiederum sind 188 Projekte umgesetzt worden (Stand April 2018). In den Landkreis sind bis jetzt 24 von insgesamt 36 Millionen Euro an bewilligten Zuwendungen geflossen.

Unter anderem ist das Geld für die Erneuerung kaputter Straßen, Wege, Brücken und Gebäude verwendet worden. Die Beseitigung von Hochwasserschäden wird vom Freistaat zu 100 Prozent gefördert. Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank.

Von nf