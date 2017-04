Leipzig. Nach einem Hinweis: Die Polizei hat in Schkeuditz in der Nacht zum Montag eine Brandstiftung verhindert. Wie die Ermittler mitteilten, drang ein 25-jähriger Verdächtiger gegen 3 Uhr in ein unbewohntes Haus in der Bahnhofstraße ein. Dabei machte er einigen Lärm, den ein Anwohner hörte.

Der Zeuge sah den mutmaßlichen Brandstifter im Erdgeschoss des Gebäudes, außerdem eine kleine Flamme. Er rief Polizei und Feuerwehr. Letztere konnten das Feuer löschen. Die Beamten stellten den mutmaßlichen Täter, der unter Alkoholeinfluss stand und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

chg