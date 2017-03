Schkeuditz. Einen wegen Betruges mit europäischem Haftbefehl gesuchten Polen hat die Bundespolizei am Montagmittag bei dessen Einreise am Flughafen Leipzig/Halle festgenommen. Bei der Einreisekontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass der 32-Jährige von der polnischen Justiz per europäischen Haftbefehl zur Auslieferung gesucht wird. Der Pole war aus Großbritannien kommend am Airport Leipzig/Halle gelandet. Der Mann wurde bereits wegen Betruges in Polen zu einem halben Jahr Haft verurteilt. Die Zeit bis zu seiner Auslieferung nach Polen verbringt der Festgenommene in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.

Von lvz