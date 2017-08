Schkeuditz. Auf den Parkplätzen am World Cargo Center am Flughafen Leipzig/Halle war jetzt besondere Fracht abgeparkt. Ein Transporthubschrauber der Bundeswehr, ein Sikorsky CH-53, wartete auf seine bevorstehende nächtliche Fahrt auf der Autobahn in Richtung München. Zuvor war der Helikopter im Bauch einer Antonow 124 von Afghanistan nach Schkeuditz geflogen worden. Die Transportfirma Wocken bringt den Heli zur Wartung nach Manching.

Von LVZ