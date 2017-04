Kleinliebenau. Der Pilgerverein Kleinliebenau hat Ostern wieder ein ansprechendes Programm in der kleinen Kirche geboten. Angefangen mit der musikalischen Andacht zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag, gestaltet vom Pilgerchor unter Leitung von Annette Ludwig und Naomi Kurate an der Friedrich-Gerhardt-Orgel.

Weiter ging es am frühen Ostersonntag. Um 6 Uhr trafen sich mehr als 40 Christen zum Osterfeuer. Für Pfarrer Axel Meißner völlig neu, wie er betonte, wurde das Osterfeuer gesegnet und die große Osterkerze einmal um die Kirche getragen.

Am Sonntagnachmittag lud die Capella Via Regia dann zum festlichen Konzert in die Kirche. Unter der Leitung von Ludolf Kähler wurden Werke von Mozart, Händel, Haydn und Telemann gespielt. Die fröhliche und leuchtende Musik ohne Worte passe zu Ostern und zum Frühling, meinte Kähler.

Zum ersten Mal dabei war der 16- jährige Theodor Seidel von der Leipziger Musikschule „Johann Sebastian Bach“ mit seiner Querflöte. Gemeinsam mit den Solisten Ludolf und Friederike Kähler, Kerstin Siegmundt, Anna Seidel und Joanna Fijalkowska erhielt er viel Applaus und Anerkennung vom Publikum.

Seit elf Jahren musiziert die Capella Via Regia jetzt schon in Kleinliebenau, unterstützt den Pilgerverein musikalisch bei zahlreichen Veranstaltungen. Diesmal baten die Musiker die 50 Besucher für den Erhalt der kleinen Kirche zu spenden.

Ein Glücksfall für den Vereinsvorsitzenden Henrik Mroska. Dankeschön sagte er diesmal mit Blumen auch Vereinsmitglied und Geburtstagskind Ernestine Adaschkiewitz, die mit Kaffee und Kuchen stets für das Wohl der Besucher sorge und so zum Gelingen der Veranstaltungen in Kleinliebenau beitrage.





Von Michael Strohmeyer