Schkeuditz. Eigentlich wird im Walter-Lutze-Stadion bei der Eintracht Fußball gespielt. Am Sonnabend flog dort aber ein Ball, der wesentlich kleiner ist und nicht mit dem Fuß getreten wird. Die rot-weiße Kugel wird von einem der Spieler mit der Hand geworfen, ein Gegenspieler, der Schlagmann, versucht den Ball mit einem Schläger möglichst weit wegzuschlagen. Cricket heißt das Spiel und hat noch viel mehr Regeln und Aktionen.

Um bei Sport und Spiel zusammen und miteinander ins Reden zu kommen, erklärte Paula Butenschön vom Malteser Hilfsdienst, habe man hiesige und Familien mit Migrationshintergrund zu einem Cricket-Turnier eingeladen. Nach gegenwärtigem Stand der Erkenntnisse war das eine Premiere in Schkeuditz. Das aus England stammende Spiel ist in Deutschland nicht so verbreitet, dafür um so mehr in Ländern wie Pakistan, Indien Bangladesch oder Südafrika. Der bei DHL arbeitende Schkeuditzer Dexter Neblett hatte das Turnier organisiert und dazu je ein Team aus Schkeuditz und Leipzig zusammengestellt. „Am besten, man spielt oder feiert miteinander, dann kommt man sich näher, egal aus welchem Land man stammt und welche Sprache man spricht“, sagte der 36-Jährige, der sich bei DHL für die Unterstützung bedankte und bei der Stadt für die Möglichkeit, das Stadion nutzen zu dürfen.

Die Schkeuditzerin Anja Scheibner war mit ihren Kindern Ronja (9) und Max (8) gekommen und wollte sich Cricket mal live anschauen. „Ein Blick über den Tellerrand kann nie schaden. Und es ist schöner, sich das Spiel hier vor Ort als im Fernsehen anzuschauen“, sagte sie. Für die Kinder gab es zudem eine Hüpfburg, Ballspiele und Pizza. Unkompliziert knüpften sie Kontakte zu den Altersgenossen der anderen Familien.



Von mey