Leipzig

Der Biedermeierstrand am Schladitzer See in Hayna – am Samstagabend wurde er mal wieder zur großen Musicalbühne. 65 Laiendarsteller aus den Reihen des Musik- und Theaterfördervereins Priester sowie der Krostitzer Akrobaten brachten das jüngste Werk von Christoph und Maximilian Zwiener auf die Seebühne. Und „Oliver Twist“ begeisterte die Besucher aus Nordsachsen und Leipzig. Nach der knapp zweistündigen Aufführung brandete Riesenbeifall auf, gab es Standing Ovations.

„Das Stück ist sehenswert, ein Erlebnis“, schwärmten die Ehepaare Ulrike und Frank Stöckel aus Schkeuditz sowie Eva und Wolfgang Fleischmann aus Leipzig unisono. „Leute wie du und ich stehen da auf der Bühne. Reine Amateure. Aber alle sind wie Profis aufgetreten“, kommentierten das Quartett begeistert. Das sei nicht der letzte Besuch einer Vorstellung am Biedermeierstrand gewesen, kündigten sie an.

Zur Galerie Am Samstag feierte das Musical "Oliver Twist" nach Charles Dickens am Biedermeierstrand in Hayna seine Premiere.

Christoph Zwiener, seit Langem künstlerischer Leiter bei den Priesteranern und einer der Initiatoren des Haynaer Strandvereins, und sein Sohn Maximilian hatten ihr Musical nach dem gleichnamigen Roman von Charles Dickens erstmals vor zwei Jahren aufgelegt. Damals wie heute in der Hauptrolle: der inzwischen 18-jährige Franz Prosch. Er und die übrigen Hobby-Schauspieler im Alter zwischen fünf und 75 Jahren werden schon am Sonnabend, 28. Juli, wieder auf der Bühne am Schladitzer See stehen. Beginn ist um 21 Uhr. Eintrittspreise: 20 Euro, ermäßigt 10 Euro. Tele- fonische Kartenreservierung: 0152 09473245.

Michael Strohmeyer