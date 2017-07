Eigentlich wollte ein Unternehmen aus Brake in Norddeutschland auf der Dölziger Altdeponie Klärschlamm entsorgen. Inzwischen hat die Firma davon Abstand genommen und versucht nun schon zum dritten Mal das Gelände per Versteigerung wieder los zu werden. Am Donnerstag fällt der Hammer.