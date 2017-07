Wolteritz. Wenn die Freiwillige Feuerwehr in Wolteritz wie am Sonnabend zum Tag der offenen Tür einlädt, dann ist das in dem kleinen Schkeuditzer Ortsteil zugleich auch ein Dorffest und Besuchermagnet für Gäste aus den Nachbarorten. Deshalb lassen sich die zwölf Aktiven der Ortswehr mit ihren Partnern auch immer einiges einfallen, um die kleinen und großen Besucher zu unterhalten und für das Dorf sowie die Feuerwehr zu interessieren. „Es ist immer wieder schön zu sehen, was hier mit viel Engagement auf die Beine gestellt wird“, sagte Rayk Bergner (CDU), der am 1. August sein Amt als neuer Schkeuditzer Oberbürgermeister antritt. Wie auch Bürgermeister Lothar Dornbusch und Ortsvorsteherin Birgit Gründling (beide Freie Wähler) war er begeistert von den vielen Angeboten.

Nach einer kurzen Begrüßung von Ortswehrleiter Michel Ehrt öffneten Bastelstraße, Schminktisch, Hüpfburg und die Stationen zum Dominospielen, Strahlrohr-Spritzen und Kreidemalen. Während die Kleinen außerdem Runden mit einem Feuerwehrauto drehten, lauschten die Großen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen dem Feuerwehrblasorchester Seehausen sowie dem Wolteritzer Frauenchor. Andere wiederum schauten sich die Technik der Feuerwehr an, zu der auch ein extra aus Schkeuditz angerolltes Löschfahrzeug gehörte.

Interessant war auch die Geschichtstafel, die von zwei Wolteritzer „Historikerinnen“ angefertigt worden war. Karin Hofmann (60) und Angelika Hofmann (67) haben die geologische Entwicklung dargestellt, darunter die Zeit des Tagebaus ebenso wie die heutige Naherholung am Schladitzer See. Auch Wolteritz sollte einst der Kohle weichen und das Schicksal seines ehemaligen Ortsteiles Lössen teilen. Der befand sich dort, wo jetzt der Schladitzer See zum Baden lockt.

