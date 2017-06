Schkeuditz. Das etwas andere Stadtfest in Schkeuditz ist Geschichte. Erstmals startete die Feier am Freitag statt am Donnerstag, was sich im Nachhinein wegen des Unwetters als Glücksfall erwies (die LVZ berichtete). Viele Besucher meinten auf Nachfrage, dass drei Tag reichen, da man „den Euro nur einmal ausgeben“ könne. Wie das Schausteller und Gastronomen sehen, soll eine zeitnahe Auswertung ergeben, sagte Chef-Organisator Volker Mönnig.

„Aus unserer Sicht sind wir sehr zufrieden. Zehn- bis Zwölftausend Besucher bevölkerten allein am Sonnabendabend die Innenstadt, der Markt war brechend voll. Unser Konzept mit den Bühnenprogrammen für jede Generation, verteilt auf Markt und Rathaushof, ist auch aufgegangen“, freute sich Mönnig. Angesprochene Besucher bestätigten diesen Eindruck. Ob für jung oder alt, es sei für alle etwas dabei, hieß es. Viele Festgäste lobten auch das reichhaltige Kinderprogramm mit Riesenhüpfburg und Kletterwand sowie die Ordnung und Sauberkeit. „Da hatten wir aus vergangenen Jahren gelernt. 60 Mülltonnen, manuelle Müllsammlung und der Einsatz des Technischen Service haben zu dem sauberen Stadtbild beigetragen“, meinte Mönnig.

Generationenübergreifend war aber nicht nur das abwechslungsreiche Programm, das in bewährter Manier je nach Bühne von den gut aufgelegten DJs Zille oder Andy moderiert wurde. Anlässlich der Eröffnung des 15. Schkeuditzer Großbahntreffens kam es auch zu einem fast schon historischen Zusammentreffen verschiedener Bürgermeister-Generationen. Peter Blechschmidt (FDP), das erste Stadtoberhaupt nach der Wende, traf auf den noch aktuellen Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) sowie dessen ab 1. August amtierenden Nachfolger Rayk Bergner (CDU). Der ehemalige Bürgermeister Manfred Heumos (CDU) und Nachfolger Lothar Dornbusch (Freie Wähler) komplettierten die „Elefantenrunde“. Gesprochen wurde aber nicht über Politik, sondern über die vielen engagierten Schkeuditzer, die das Stadtfest erst möglich machen.

Auch am Sonntag waren Rathaushof beim Tino-Standhaft-Konzert sowie der Markt bei „The Firebirds“ mit jubelndem Publikum gut gefüllt. Mit der zeitnahen Auswertung beginne dann schon die Vorbereitung für das 27. Stadtfest.

Von OLAF BARTH