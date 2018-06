Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen will das Ehrenamt mit einem sechsstelligen Geldbetrag unterstützen. An diesem Mittwoch entscheidet der Kreistag über die Beantragung eines sogenanntes kommunales Ehrenamtsbudgets. Das stellt der Freistaat Sachsen in Höhe von 100 000 Euro für das Jahr 2018 dem Landkreis in Aussicht und soll einerseits vorhandene ehrenamtliche Strukturen auf Kreisebene stärken – dafür sind 70 000 Euro vorgesehen. Andererseits sollen mit dem Geld auch neue Ehrenamts-Aktivitäten ins Leben gerufen (15 000 Euro) oder besonders aktive Personen oder Vereine gewürdigt werden (15 000 Euro).

Wer profitiert vom Geld?

Besonders profitieren würden, so sieht es ein Konzept der Kreisverwaltung vor, die Jugendfeuerwehren, die bei der Mitgliederwerbung, Tag der offenen Tür oder Jugendzeltlager gefördert werden sollen. Aber auch der Pflegeelternverein, die Verkehrswacht und Selbsthilfegruppen sowie Fördervereine und Landfraueninitiativen stehen im Fokus. Das Konzept der Kreisverwaltung dürfte dem sächsischen Sozialministerium bereits vorliegen, denn der Antrag musste bis 31. Mai in Dresden abgegeben werden.

Weitere Themen im Kreistag

Aber nicht nur um das kommunale Ehrenamtsbudget geht es an diesem Mittwoch im Kreistag. Weitere Themen sind die Beseitigung der Schäden, die das Hochwasser 2013 im Kreis angerichtet hat, die Demografie-Studie des Leibnitz-Instituts für den Landkreis sowie die Vorbereitung der Kreistagswahl 2019.

Die öffentliche Sitzung beginnt am 13. Juni um 16 Uhr im Landratsamt Nordsachsen, Schloss Hartenfels, Flügel D, 2. Obergeschoss, Großer Mehrzwecksaal, in Torgau.

Von Nico Fliegner