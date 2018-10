Schkeuditz

In knapp zwei Monaten ist Weihnachten. Die Augen der Kinder beginnen zu leuchten, wenn sie sehen, welches Spielzeug unter dem Christbaum liegt. Im Spielmuseum können sie sich schon ein paar Wochen vorher freuen. Das alte Schild am Haus in der Schillerstraße 44 verrät, was sich drinnen befindet: jede Menge Spielzeug. Winfried Gaudlitz kommt lächelnd auf seine Besucher zu und öffnet die Tore in die Welt der Eisenbahnen und Puppen. Und tatsächlich: Sobald die Türschwelle zum Spielzeugmuseum überquert ist, fühlt es sich an wie in der Spielzeugfabrik des Nikolauses persönlich. Karussells und Figürchen so weit das Auge reicht. „Das ist mein Lebensinhalt“, sagt der 84-jährige Sammler.

Ein Spiel aus DDR-Zeiten

Die Besucher durchlaufen ein „Drei-Gänge-Menü“, wie Gaudlitz zu sagen pflegt. Im ersten Raum ist eine Eisenbahn zu bestaunen, die um einen Zirkus herumfährt. Im nächsten befindet sich unter anderem ein Karussell, das man aufziehen muss, damit es sich dreht. Sogar die kleinen Wagen auf dem Karussell bewegen sich dabei. „Ich mag altes Spielzeug, weil es so liebevoll und detailliert bearbeitet wurde“, erzählt Besitzer Gaudlitz. Detailgetreu hergestellt wurden einst auch die Puppenhäuser, die im dritten Raum zu bestaunen sind. Eins davon sei mit Metall verarbeitet worden. Dies werde heutzutage so nicht mehr produziert, erläutert Gaudlitz. Zwischen Marionetten aus Polen und einer Matroschka aus Russland stoßen Besucher auf den „Kleinen Chemiker“, auf ein typisches Spiel aus der DDR.

4000 Loks und Waggons in der Sammlung

Gegenüber, auf einem Regal, steht ein französisches Miniaturtheater, in dem Figuren in Mozart-Kleidung zu tanzen beginnen, als Gaudlitz auf einen Schalter drückt. Seit 49 Jahren sucht der Senior nach Einzelstücken aus früheren Jahrhunderten – und findet diese auch. Angefangen hat er mit dieser Leidenschaft, als sein Sohn vier Jahre alt war. Es ließ ihn nicht los, dass seine eigene Aufziehbahn von der Firma Märklin nach dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen war. „Ich wollte ein Stück meiner verlorenen Kindheit nachholen“, bekennt der Eisenbahn-Liebhaber. Zwischenzeitlich zählte er 4000 Loks und Wagen zu seiner Sammlung. Zu DDR-Zeiten habe ihm so mancher seine Errungenschaften nicht gegönnt beziehungsweise abspenstig machen wollen, „weil die Spielzeugeisenbahnen sehr wertvoll waren, du damit Geld machen konntest“, erzählt er.

Eine besondere Mini-Lok aus den 1850er-Jahren

Erst vor einem Monat wurde Gaudlitz bewusst, dass sich unter seinen Modelleisenbahnen ein echter Schatz befindet. Als der Sammler im September in der Leipziger Volkszeitung las, dass ein Geophysiker seit langer Zeit vergeblich nach der im Jahr 1852 in den Rhein gestürzten Lokomotive „Rhein“ sucht, entdeckte er eine Parallele zu einem seiner Modelle. Das alte Stück sei ebenfalls von der Firma Kessler wie die „Rhein“. Seine Modelleisenbahn müsse demnach aus ungefähr derselben Zeit stammen, erkannte Gaudlitz. „Die Achse ist ein bisschen anders als beim Modell der ,Rhein‘, aber der Schornstein und das Etikett sind identisch“, erläutert er.

Liebevoll eingerichtete Puppenhäuser

Nicht nur Eisenbahnen befinden sich in seiner Sammlung. Die Augen der beiden kleinen Besucherinnen Adele (7) und Helene (10) bleiben bei den Puppen und ihren liebevoll eingerichteten Häusern hängen. „Wir spielen die meiste Zeit mit unseren Schleich-Pferden“, berichten die Kinder. Ihre Mutter habe auch ein Pferd besessen. Allerdings habe sie damit schaukeln können, ergänzt Gabi Eggert, die Oma der beiden Mädchen. „Hier werden Erinnerungen wach“, bemerkt die 64-Jährige, die in dem Schkeuditzer Museum etliche Spielzeuge aus den Kindheitstagen ihrer Tochter wiedererkennt.

Das Spielmuseum hat mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben der Laufkundschaft empfängt Winfried Gaudlitz auch gern Kindergartengruppen und Schulklassen.

Von Nicole Grziwa