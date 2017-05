Schkeuditz. Während die CDU sich über den überwältigenden Erfolg ihres Kandidaten Rayk Bergner bei der Schkeuditzer Oberbürgermeisterwahl freut, macht sich die politische Konkurrenz von Freien Wählern, SPD und Linken Gedanken über die Ursachen ihrer Wahlniederlage. Gemeinsam hatten sie Amtsinhaber Jörg Enke (FW) ins Rennen geschickt, der nun nach zwei Amtsperioden den Chefsessel räumen muss.

„Zunächst ärgere ich mich über die niedrige Wahlbeteiligung. Es gibt vielleicht eine allgemeine Unzufriedenheit und daher den Trend, nicht wählen zu gehen oder Protest zu wählen. Aber ich gratuliere dem Gewinner der Wahl. Nun muss sich zeigen, was er drauf hat“, sagte Freie-Wähler-Fraktionschef Thomas Knauf. Der 55-Jährige kündigte Kooperationsbereitschaft an und den Willen, aus der Situation das Beste für die Stadt machen zu wollen. „Wir werden jetzt nicht aus Starrsinn die Zusammenarbeit mit dem neuen Oberbürgermeister verweigern“, so Knauf. Man müsse sich aber auch mit dem, was unter Jörg Enke erreicht wurde, nicht verstecken. „Vielleicht hätten wir agressiver im Wahlkampf werben müssen. Auch die Ankündigung, dass Jörg Enke selbst nicht mehr antritt, war unglücklich formuliert“, benannte Knauf weitere mögliche Ursachen für das Scheitern.

Von den Freien Wählern, Linken oder Sozialdemokraten wusste am Wahlabend niemand, warum Enke zunächst lange Zeit nicht im Ratssaal war und ob er überhaupt noch kommt. Als er dann hemdsärmlig in Jeans und Lederjacke doch in den Saal stürmte, um Rayk Bergner zu gratulieren und sich bei seinen Unterstützern zu bedanken, schien das derzeitige Stadtoberhaupt keineswegs enttäuscht, sondern eher erleichtert. Fragen zusätzlich zu seinem Statement über mögliche Ursachen der Niederlage oder seine persönliche Zukunft wollte Enke nicht beantworten. Aber schon im März hatte er am Tag seiner scheinbaren Verzichtserklärung, mit der er einer Stagnation im Rathaus entgegenwirken und für frischen Wind sorgen wolle, mitgeteilt, dass ihm mit dieser persönlichen Entscheidung eine Last von den Schultern gefallen sei. Dennoch hatte er sich dann auf Bitten der drei Fraktionen als Kandidat aufstellen lassen. Bis in den März hinein herrschte allerdings Unklarheit darüber, ob die SPD einen eigenen Kandidaten aufstellt und wie sich die Linke positioniert..

Regelrecht „angefressen“ vom Wahlergebnis wirkte SPD-Fraktionschef Jens Kabisch: „Es hat der unbeliebte Macher gegen den beliebten Schwätzer verloren.“ Weiterhin sprach der 32-Jährige von einem schmutzigen Wahlkampf und machte das unter anderem an Bergners Wahlprogramm fest, das viele Punkte von Enkes Agenda enthalte und abgeschrieben sei. Auch die Schkeuditzer bekamen ihr Fett weg. „65 Prozent der Wahlberechtigten ist die Entwicklung der Stadt und diese Oberbürgermeisterwahl egal“, schimpfte Kabisch. Allerdings gratulierte auch er dem Gewinner und sagte dann: „Ich hoffe für die Entwicklung der Stadt, dass er es schafft.“

Entspannter nahm Linke-Fraktionschef Reiner Ehnert das Ergebnis zur Kenntnis. Bereits nach dem vierten ausgezählten Wahlbüro hatte er seinem CDU-Kollegen Wolfgang Händler zum Wahlerfolg gratuliert. „Die Wähler haben entschieden, dann ist es so, kein Vorwurf an sie. Nun sind wir gespannt auf den frischen Wind im Rathaus“, sagte der 75-Jährige.

Erleichtert über das Wahlergebnis war Oliver Gossel (47) von den Grünen. Seine Fraktion hatte sich auf Bergners Seite gestellt. „Die Mehrheit der Wähler will einen Neuanfang und frischen Wind im Rathaus. Die Stagnation war intern zu spüren, die Kommunikation mit Bürgern und Firmen schlecht. Der neue Oberbürgermeister wird ein guter werden,“ zeigte sich Gossel überzeugt..

Von Olaf Barth