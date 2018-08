Schkeuditz

Der Tag der Schkeuditzer Vereine am kommenden Sonntag ist eine Premiere. In dieser Form hat es ein Aufeinandertreffen bisher noch nicht gegeben. Zwar gebe es in dem regelmäßig tagenden Sportbeirat einen regen Austausch unter den Sportvereinen und auch im Kulturkreis – in ihm sind 15 Kulturvereine der Stadt vereint – stehen die Beteiligten schon wegen gemeinsamer Projekte im engen Kontakt. Doch ein Zusammentreffen, zu dem die insgesamt mehr als 120 Vereine unterschiedlichster Ausrichtung geladen sind, habe bisher noch nicht stattgefunden, sagt Helge Fischer von der Stadtverwaltung.

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Rayk Bergner und unter Organisation des Kulturkreises und des Haynaer Strandvereins beginnt das erste Treffen am Biedermeierstrand um 13 Uhr. „17 Vereine haben zugesagt. Das sind immerhin mehr als zehn Prozent“, sagte Christoph Zwiener. Dem im Haynaer Strandverein für die Kultur Verantwortlichen ist die Idee zu einem solchen Tag gekommen. Wohlwollend bis begeistert wurde sie aufgenommen. Das Schöne: Die Vereine, die aktiv dabei sein werden, bedienen tatsächlich unterschiedlichste Themenfelder.

Der Leichtathletikclub (LAC) Schkeuditz lädt zu 15-Meter-Sprint mit Start/Zielmessung, zu Standweitsprung und zu Medizinballweitwurf ein. Der Kleingartenverein Flughafenstraße präsentiert sich an einem Stand und wird über Obstbaumschnitt und Schädlingsbekämpfung informieren. Der Kleintierverein Glesien stellt Kaninchen, Tauben und Hühner aus und die Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinderung der Volkssolidarität präsentiert gemeinsam mit der Kooperative Ziegeleiwerkhof ihre Angebote, zählte Zwiener auf. Der Vielfältigkeit nicht genug, überraschen am Sonntag auch die „Quilt-Elstern“ genauso wie die Philatelisten und Messesammler mit filigranen Ausstellungstücken. Die IG Luftfahrt informiert per Bild und Video zu Historischem und der Museums- und Geschichtsverein wird womöglich anstehende Projekte erläutern.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit der Villa Musenkuss und einem Auszug aus der Komödie „Campiello“, mit dem Wolteritzer Frauenchor und einem Konzert oder mit den Sportlern vom Shorai-Do Kempo Dojo geben Einblicke in die Vereinstätigkeit. Der Haynaer Strandverein ist mit seiner humorvollen Modenschau und der Chor der Art Kapella mit einem Auftritt dabei. Die Bühnenauftritte werden durch Talkrunden, in denen sich die Vereine vorstellen, ergänzt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Roland Heinrich