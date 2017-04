Leipzig/Schkeuditz. In der Messestadt und in Schkeuditz haben Fahrzeugdiebe zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, verschwanden aus Leipzig in der Zeit zwischen Dienstag 15 Uhr und Donnerstag 11.30 Uhr vier Autos. In der Weißdornstraße in Grünau wurde demnach der Wagen eines 33-Jährigen im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Aus der Jupiterstraße in Grünau verschwand das Auto einer 30-Jährigen. Später wurde es von Polizisten an der Autobahnabfahrt in Grimma am Fahrbahnrand abgestellt gefunden. Der unbekannte Täter hatte zuvor die Schlüsselkombination mittels Manipulation verändert.

Einen weiteren Fall meldete die Polizei aus der Hans-Marchwitza-Straße in Lößnig. Dort stahlen Unbekannte den Wagen eines 61 Jahre alten Mannes im Wert von rund 43.000 Euro. In derselben Straße stahlen Täter ein Auto im Wert von rund 20.000 Euro.

In Schkeuditz verschwand gleich ein ganzer Sattelzug im Wert von rund 150.00 Euro. Der Fahrer hatte das Fahrzeug am Mittwochabend in der Döbichauer Straße abgestellt. Als er wenige Stunden später wieder losfahren wollte, war die Sattelzugmaschine samt Tiefkühlauflieger verschwunden. Bereit vor vier Wochen hatten Diebe zwei Sattelzugmaschinen der Transportfirma entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

luc