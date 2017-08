Falschparker blockieren Mähdrescher am Haynaer Biedermeierstrand

Hayna. Auf der schmalen Zufahrt zum Haynaer Biedermeierstrand ging am Dienstagabend gar nichts mehr. Alle Fahrzeuge standen, mittendrin ein Mähdrescher. Der Koloss mit hinten längs zur Fahrbahn angehangenem Dreschwerk war gegen 17 Uhr aus dem an der Straße liegenden Pflanzenbaubetrieb Kohlmann gekommen, um so schnell wie möglich noch auf das Feld zu einem Ernteeinsatz zu gelangen. Doch weit kam er nicht, denn links und rechts der Straße standen Falschparker und blockierten die Durchfahrt. Die Suche am Strand nach den Autobesitzern blieb zunächst erfolglos.

Weit kam der Mähdrescher nicht: Die Autos blockierten die Durchfahrt. Quelle: Olaf Barth

Verzweifelte Anrufe des Betriebes beim Ordnungsamt Schkeuditz und bei der Polizei brachten keine Hilfe. „Seit Jahren weisen wir im Rathaus darauf hin, dass hier gerade in der Erntezeit dafür gesorgt werden muss, dass die Straße frei ist, damit wir aufs Feld kommen. Doch es tut sich einfach nichts. Zumal wir angemeldet hatten, dass wir heute raus fahren“, sagte ein namentlich nicht genannt werden wollender Mitarbeiter des Betriebes.

Ernte sei ohnehin im Verzug

Er erklärte, dass aufgrund der Witterung die Ernte ohnehin schon eine Woche in Verzug sei, man jede trockene Stunde des Tages nutzen müsse, um den Brotweizen vom Feld zu holen. Je länger er dort noch stehe, ums so schlechter werde die Backqualität. „Im Rathaus hatte man auf die Zuständigkeit der Polizei verweisen. Die war zwar freundlich am Telefon, hatte aber im Moment keine Leute frei“, erklärte der Kohlmann-Mitarbeiter.

Millimeterarbeit: Der Koloss versuchte, an den parkenden Autos vorbei zu kommen. Quelle: Olaf Barth

Auf LVZ-Nachfrage hies es gestern aus dem Schkeuditzer Rathaus, dass man informiert sei über den Vorfall und das Problem erkannt wurde. „Das Problem muss gelöst werden und wird auf jeden Fall ein Thema im Haus, denn es ist ja kein Zustand, so wie es jetzt dort an der Straße zugeht“, sagte Stadtsprecher Helge Fischer. An dem Abend selbst sei das Ordnungsamt nicht mehr besetzt gewesen, um noch reagieren zu können.

Falschparker entschuldigten sich

Nach gut einer Stunde kamen einige Strandbesucher zu ihren Autos. Ein Pärchen entschuldigte sich für das Falschparken und die Folgen. Andere schlenderten gruß- und wortlos an dem Menschenauflauf vorbei und schienen wenig Verständnis dafür zu haben, dass sie beim Baden gestört wurden, damit sie mal ihre Auto zur Seite zu fahren. Augenzeugen hatten Fahrzeuge und Kennzeichen fotografiert, sodass es wohl Anzeigen und in deren Folge Bußgelder für die Falschparker geben wird. Hinter dem Mähdrescher standen mit ihren Autos viele Badegäste, die nach Hause wollten und auch nicht mehr vom Fleck kamen. Manche schimpften auch auf die Landarbeiter.

Ernte wurde stark verzögert

Als einige Falschparker die Straße wieder frei gemacht hatten, lotste einer der Erntearbeiter mit Handzeichen an den Fahrer millimetergenau den Mähdrescher an den noch verbliebenen Fahrzeugen vorbei. Danach eilten sie auf ein elf Hektar großes Feld, um die dort begonnene Ernte abzuschließen, was aber in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr gelang. „Ohne die Blockade hätten wir bis zum Abend zwei Hektar mehr geschafft“, sagte eine der Mitarbeiter. Im August stünde generell weniger Erntezeit als im Juli zur Verfügung, da morgens die Felder noch feucht seien und wegen der kürzer werdenden Tage auch abends der Tau sich wieder eher auf die Felder lege. Erschwerend kämen die Regenschauer hinzu.



Von Olaf Barth