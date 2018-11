Mit Umsteigen in Köln/Bonn konnte man mit Eurowings bisher Ferienziele in ganz Europa und rund ums Mittelmeer erreichen. Das wird 2019 ab Leipzig nicht mehr gehen – zumindest nicht in den Sommerferien: Ausgerechnet zur Haupturlaubszeit schickt die Lufthansa-Tochter die Zubringerflüge in die Sommerpause.