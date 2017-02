Schkeuditz. Seit mehr als zehn Jahren sorgt der „Grünauer Garnevals Glub“ (GGG) für Stimmung unter den Schkeuditzer Kindern. Schon traditionell lädt der Verein aus Leipzig zur Faschingsparty in das Kulturhaus Sonne ein. Wieder kamen jetzt zahlreiche Nachwuchs-Karnevalisten, um als Prinzessin, Indianer, Feuerwehrmann, Polizist, Elfe, Blumenmädchen oder Batman zu feiern. Aber auch die Narren und Elfen des GGG haben in diesem Jahr etwas zu feiern: seit 35 Jahren nämlich gibt es den Verein. Entsprechend lautete das Motto „Wir feiern heut’ in Saus und Braus und roll’n den roten Teppich aus“. Girlanden, Luftschlangen und -ballons sowie eine bunte Lichtshow sorgten für den farbenfrohen Rahmen der Party.

Monika Zehe vom „GGG“ freute sich mit ihren mitgebrachten Narren, Elfen und Funkenmariechen über den erneut großen Zuspruch. Es waren aber auch nicht nur Schkeuditzer Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern der Einladung gefolgt. Auch aus Radefeld, Leipzig und der Umgebung kamen die kostümierten Mädchen und Jungen und wollten sich diese Party nicht entgehen lassen. „Wir nutzen die Gelegenheit, unseren einjährigen Manolis schon mal in die Faschingswelt einzuführen“, sagte Doreen Grewe aus Leipzig lachend. Die Familie hatte mit mehreren Mitgliedern hier einen Kindergeburtstag gleich zum Faschingsgeburtstag erklärt. Sehr wohl unter den gleichgesinnten Narren fühlte sich auch Raina Kühn aus Schkeuditz, die mit ihren Enkeln, dem Gerippe Julian (11) und SEK-Polizisten Norman (7) gekommen war. Beide mischten sich voll Tatendrang unter die Prinzessinen, Indianer und Feuerwehrmänner. Auch die Eltern Kristina und Mario Bernhardt aus Radefeld waren bei ihrem Eric erst mal abgemeldet. Der Sechsjährige war vom Programm und den Spielen begeistert.

Von mey