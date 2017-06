Schkeuditz. Ehe letzten Freitag zum Senioren-Nachmittag die Volksmusik-Band „Die Schäfer“ als erste Gruppe beim 26. Schkeuditzer Stadtfest am Markt aufspielte, leitete Moderator Karsten Patzelt alias DJ Zille den Nachmittag mit ein paar flotten Sprüchen ein. Vor allem aber lobte er die „Weitsicht“ der Stadtverwaltung, die in diesem Jahr das Fest erstmals am Freitag und nicht schon am Donnerstag starten ließ. „Angesichts der stürmischen Gewitterfront wäre der Auftakt ins Wasser gefallen. Aber in den nächsten Jahren wünsche ich mir den Donnerstag zurück“, sagte „Zille“. Oberbürgermeister Jörg Enke griff das verbale Zuspiel auf und ergänzte augenzwinkernd: „Die Organisatoren von Verwaltung und Kulturhaus werden dann bekannt geben, ob das Fest wieder donnerstags beginnt, wenn sie den Wetterbericht kennen.“ Nach seiner lockeren Ansprache schritt ein gut gelaunter Enke zu einer seiner letzten Amtshandlungen, ehe er in Urlaub geht und das Amt an seinen Nachfolger abtritt: den Fassbier-Anstich.

Gemeinsam mit Schausteller Camillo Franzelius und Bürgermeister Lothar Dornbusch widmete sich Enke dem Fass und brachte das Freibier mit drei kräftigen Schlägen auf den Hahn zum Laufen. Ganz ohne Spritzer ging es nicht ab, dennoch blieben die Beteiligten weitestgehend trocken. Am Tisch hatte sich bereits eine lange Schlange mit Durstigen gebildet, an die dann die vollen Gläser und Becher verteilt wurden.

Schnell war das 30-Liter-Fass leer und die Hauptakteure zogen weiter zur Schulstraße, wo Enke und Franzelius am „Breakdancer“-Karussell die Fahrgeschäfte eröffneten. Hunderte stürmten danach die verschiedenen Geräte, um in den Genuss der auf 30 Minuten begrenzten Freifahrten zu kommen.



Von Olaf Barth