Schkeuditz

Drei Mal wurden am Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Schkeuditz und zwei Mal die Radefelder zu Einsätzen alarmiert. So brannte es am Sonntag gegen 16 Uhr auf einem Feld an der Staatsstraße 1. Die Schkeuditzer konnten die Anfahrt abbrechen, da für den Entstehungsbrand die Kräfte und Mittel der Radefelder ausreichten, informierte Kurt Schmieder von der Schkeuditzer Wehr. Auch am Sonnabend gegen 2 Uhr konnten die Schkeuditzer wieder abdrehen. In einem Radefelder Mehrfamilienhaus hatte eine Brandmeldeanlage für Fehlalarm gesorgt.

Achteinhalb Stunden später wurde es ernst – Gasgeruch in der Schkeuditzer Puschkinstraße. „Da der extreme Gasgeruch nur stoßweise auftrat, forderten wir die Stadtwerke an. Mit einem speziellen Messgerät konnte als Ursache ein undichter Hausanschluss lokalisiert werden. Nachdem die Stadtwerke die Gasleitung abgeschiebert hatten, konnten wir ins Gerätehaus zurückkehren“, berichtete Kurt Schmieder auf der Homepage der Wehr.

Von LVZ