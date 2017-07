Leipzig. Eine unruhige Nacht hatte die Feuerwehr Schkeuditz. Gleich viermal mussten sie zu kleinren Bränden ausrücken. Immer standen Container in Flammen, zweimal Am Wasserwerk, einmal in der Friedrich-Engels-Straße und einmal in der Berliner Straße, teilte die Leitstelle in Leipzig mit.

Zu den Details und ob die Polizei wegen Brandstiftung ermittelt ist noch nichts bekannt.

Von lyn