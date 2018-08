Schkeuditz

Zu einem Brandeinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Schkeuditz am Montag gegen 17 Uhr in die Edisonstraße ausrücken. Am westlichen Ende der Straße, an einem Feldweg in der Nähe des Bahnanschlusses für den Flughafen, brannte eine etwa 400 Quadratmeter große Fläche, die die Kameraden mit zwei Rohren ablöschten. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn war ebenfalls vor Ort.

Gegen 19 Uhr dann stand der zweite Einsatz des Tages an. Der führte die Kameraden in die Roßbergstraße. Laut Meldung der Leitstelle war dort eine unklare Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses gesehen worden. Nach dem Eintreffen der Wehr ging der Angriffstrupp unter Atemschutz zur Lageerkundung vor: In einem Zimmer hatte aus unbekannten Gründen eine Holzverkleidung Feuer gefangen.

Der Brand war aber bereits erloschen, sodass mit Hilfe einer Kübelspritze nur noch glimmende Reste bekämpft werden mussten. Abschließend wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Bewohner wurden sicherheitshalber dem ebenfalls vor Ort anwesenden Rettungsdienst vorgestellt. Die ebenfalls zum Einsatz gerufene Ortsfeuerwehr Radefeld konnte die Anfahrt abbrechen.

Von LVZ