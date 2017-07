Fire-Training-Center am Airport

Das Fire-Training-Center am Flughafen Leipzig/Halle hat öfter mal Gäste aus anderen Ländern zu Gast. Diese kommen aber nicht als Touristen, sondern mit der Aufgabe, das Löschen brennender Flugzeuge zu trainieren. So wie in diesen Tagen die Feuerwehrleute aus dem Oman.